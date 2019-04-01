9 интересных вопросов о духах

В Интернете существует множество мифов и фактов о парфюмерии. Некоторые из них постоянно повторяются людьми, которые не обладают достоверными знаниями по этому вопросу, и которые формируют свои убеждения только на основе онлайн-форумов. Сегодня мы ответим на девять самых интересных и часто задаваемых вопросов о парфюмерии, чтобы развеять любые сомнения людей, которые хотят больше узнать об ароматах, которые являются неотъемлемой частью нашей жизни.

1. Что делать, чтобы запах держался дольше? Основа стойкости духов на коже — ее правильное увлажнение. Если мы хотим дольше наслаждаться любимым ароматом, перед нанесением духов необходимо обеспечить надлежащее увлажнение тела кремом или лосьоном без запаха. В этом случае лучше подойдут увлажняющие средства без запаха.

2. Правда ли, что интимные места нельзя ароматизировать? Совершенно не стоит распылять духи на интимные зоны, которые отличаются особой чувствительностью. Такая процедура может привести к инфицированию и многочисленным раздражениям.

3. Почему одни и те же ароматы пахнут по-разному у разных людей? На запах духов влияет множество различных факторов, таких как тип кожи, гены, лекарства (особенно антибиотики), диета, стресс и температура тела. Вот почему одни и те же духи у разных людей пахнут по-разному.

4. Можно ли хранить духи в ванной? Во многих домах духи можно найти в ванной, но это не лучшее место для их хранения. В первую очередь из-за высокой влажности и перепадов температуры, которые негативно влияют на ароматы, заключенные во флаконах. Они теряют и качество, и стойкость.

5. Можно ли распылять духи на волосы? Теоретически это возможно, потому что аромат духов остается на волосах надолго, однако такие процедуры не рекомендуются из-за вредного воздействия духов на волосы. Духи за счет содержащегося в них спирта сушат волосы и пагубно влияют на их состояние.

6. Правда ли, что тестовые образцы более качественные? Многие говорят, что запах тестеров намного сильнее, но это неправда. Производители не могут позволить себе умышленно вводить клиентов в заблуждение, так как это противоречит закону, поэтому тестеры пахнут точно так же, как обычные духи.

7. Могут ли женщины использовать мужские ароматы? Естественно. Каждый из нас предпочитает разные нотки аромата, благодаря которым женщины могут успешно использовать духи, теоретически предназначенные для мужчин. Все чаще на рынке можно встретить парфюмерию с пометкой «унисекс», которая идеально подходит для обоих полов.

8. Есть ли у духов срок годности? Конечно. На каждом флаконе или упаковке духов указан срок годности. Время, в которое мы можем безопасно использовать духи, варьируется для каждого аромата, поэтому вы не можете ориентироваться на срок годности одних духов по отношению к другим.

9. Когда лучше всего тестировать духи? Духи лучше всего тестировать утром, потому что тогда наше обоняние наиболее «эффективно» и надежно.

Источник материала интернет магазин парфюмерии «De-Parfum»