5 видов женского белья по гороскопу

5 видов женского белья, которые должны быть у каждой

Козерог: белье для женщин, твердо стоящих на ногах.

Кто-то подсчитал, что примерно одна треть женщин, родившихся под знаком Козерога, имеет меньше десяти комплектов нижнего белья, такое же количество женщин утверждает, что имеет только половину того белья, в котором не стыдно покрасоваться. Купить красивое женское белье в интернет магазине для них проще, чем ходить по специализированным отделам торговых центров. Кстати, вот удобный каталог женских трусов стринги.

Вот самые популярные топ 5 вещей нижнее белья из женского гардероба:

стринги

трусики-танга

бикини

трусы-шорты

классические трусики

Из них примерно 44 процента готовы потратить на нижнее белье максимум две тысячи российских денег в месяц, а 55 процентов женщин уверены, что красивое белье очень важно носить каждый день – мало ли что может случиться? Однако, более половины женщин (57 процентов), родившихся под знаком Козерога, считает, что обувь и сумки важнее, чем нижнее белье.

Вывод: Козероги, а именно женщины этого знака, имеют твердую почву под ногами. При выборе нижнего белья для них особенно важно, чтобы оно хорошо сочеталось с остальной одеждой и стоило не слишком дорого.

Водолей: “среднестатистические” носительницы белья

Женщина знака Водолей представляет во всех существенных аспектах, касающихся нижнего белья, “среднестатистическую” носительницу, без каких-либо значительных отклонений в определенном направлении. Что касается белья, она с этой точки зрения – идеальный средний тип. Для нее подойдет любой современный тип нижнего женского белья — ссылка тут.

Она предпочитает бюстгальтеры ”пуш-ап”, имеет от десяти до двадцати комплектов нижнего белья в своем ящике, в котором царит красочная неразбериха, она покупает нижнее белье одна, без подруг или друга, выбирая новый бюстгальтер, который подходит ей по форме.Вывод: женщины, родившиеся под знаком Водолея, считаются интеллектуальными, одухотворенными, но в то же время чувствительными и непрактичными. Они любят иметь дело с основополагающими вещами – для экстравагантных предпочтений по части белья в их жизни нет места.

По материалам сайта https://belleforme.com.ua/.