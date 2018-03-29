3 популярных процедуры для лечения десен, которые вам будут предложены в лучшей стоматологии Киева — «Стоматологии Татьяны Коновой»

Многие из нас уверены, что обращаться к стоматологу необходимо только для лечения зубов. На самом деле, это не совсем так. Врач данной специализации следит за здоровьем ротовой полости. То есть, речь идет не только о здоровье зубов, но и о деснах.

Не стоит игнорировать состояние десен. К сожалению, если запустить то или иное заболевание, то оно может дать осложнения, вплоть до необходимости удаления одного или нескольких зубов.

Помните о том, что правильная домашняя гиена, а также регулярное посещение специалиста позволят вам содержать ротовую полость в идеальном состоянии.

Безусловно, необходимо посещать профессионалов — стоматологов, которые хорошо разбираются в своем деле, постоянно повышают квалификацию, используют самые современные и эффективные методики для лечения.

Как мы отметили выше, важна профилактика. Это могут быть процедуры следующего плана: гидромассаж десен, perio-гигиена.

Лечение дёсен: разнообразие современных процедур и необходимость сотрудничества со специалистами

Перечислим основные процедуры и методы лечения, которые помогут предотвратить возникновение заболеваний, а также избавиться от них:

Ручной скейлинг. Если у пациента наблюдается гингивит или пародонтит, то основным методом лечения дёсен выступает ручной скейлинг. В этом случае специалист выполняет чистку зубов, после чего используют кюретку, дабы выполнить тот самый ручной скейлинг. Следующим этапом является полировка с использованием специального порошка.

Вполне возможно, что вам понадобятся дополнительные терапевтические процедуры. Состояние десен врач оценивает после выполнения данной процедуры.

Плазмотерапия. Это инъекционный метод лечения, который позволяет омолодить ткани, способствует образованию новых сосудов, а также активирует клетки десны и костной ткани к восстановлению. Данный метод лечения используется в случаях наличия воспалительных процессов, а также является поддерживающей процедурой после операции или имплантации зубов. Perio-гигиена. Это профилактическая процедура, которая позволяет удалить налет, очищает зубодесневые борозды, ликвидирует камни и зубные отложения, полирует зубы, а также выполняет гидромассаж десен. Врачи могут использовать специальные составы, которыми покрывают зубы для снижения чувствительности.

Все вышеперечисленные услуги вам рада предложить «Стоматология Татьяны Коновой». Здесь работают первоклассные специалисты, которые подарят вам здоровую и красивую улыбку. Больше информации о работе лучшей стоматологии в Киеве вы можете найти на страницах официального сайта stomatologiya-konova.com .