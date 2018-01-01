3 главных совета по выбору идеального домашнего текстиля

Без домашнего текстиля просто невозможно создать уютную обстановку. Красивые одеяла, подушки, скатерти, шторы и другие приятные мелочи всегда радуют глаз, позволяют чувствовать себя комфортно. Чтобы домашний текстиль гармонично сочетался между собой и служил вам как можно дольше, его выбору стоит уделить особое внимание. Тут придется учитывать тип ткани, качество красителя, вид наполнителя. Как не запутаться в многообразии домашнего текстиля и выбрать самый идеальный вариант? Обо всем этом я расскажу вам далее и сразу посоветую сайт https://www.stasia37.ru, на котором можно найти качественный текстиль за адекватные деньги.

Прочность и качество

Самой востребованной разновидностью домашнего текстиля являются именно полотенца. Для кухни стоит подбирать качественные изделия с повышенной прочностью. Ведь от частого вытирания рук полотенца начинают быстро изнашиваться. Что касается цветов, то предпочтение лучше отдать темной палитре.

Для ванной стоит покупать полотенца из натуральных тканей. Самым идеальным вариантом будут махровые изделия. Они не только приятные на ощупь, но и отлично впитывают влагу.

Экономия под запретом

Домашний текстиль — это не та вещь, на которой стоит экономить. Особенно, если речь идет о постельном белье. Некачественный комплект может испортить ваш сон.

Идеальное постельное белье должно обладать следующими качествами:

-Мягкость

-Гигиеничность

-Экологичность

Лучше всего покупать комплекты из натуральных тканей, которые не вызывают аллергии и не создают дискомфорт во время сна. Обратите внимание на изделия из льна, хлопка и бамбука. Они отличаются своим отличным качеством и высоким уровнем экологичности. Интернет магазин Стася — лучший выбор домашнего текстиля.

Комфорт прежде всего

Плед является неотъемлемой частью домашнего уюта. Завернувшись в него, вы сразу чувствуете себя комфортно. Особое внимание нужно обратить материал, из которого сделан плед. В идеале это должна быть махра. Изделия из синтетики стоит обходить стороной. Они обладают низким качеством и изнашиваются с большой скоростью.

Немаловажные мелочи

Существует ряд мелочей, указывающих на высокое качество текстиля:

1. Упаковка. Если изделие находится в красивой и хорошей упаковке, то производитель явно заботиться о своей репутации. Соответственно, содержимое так же будет отличаться хорошим качеством.

2.Ткань. Материал, из которого сделан домашний текстиль, ни в коем случае не должен просвечиваться.

3. Аккуратность. При выборе домашнего текстиля обращайте внимание на швы, стежки, нити. Все это должно выглядеть максимально аккуратно.