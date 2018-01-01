20 золотых правил экономии на ремонте

1. Все материалы стоит покупать с небольшим запасом. Если чего-то не хватит, то доставка лишней плитки или обоев обойдется дороже (привоз новых материалов + ваше время + время бригады). А остатки пригодятся в другом помещении.

2. Дешевле заказать бригаду на два месяца и отремонтировать сразу всю квартиру, чем по отдельности оплачивать каждую комнату.

3. Выбирайте плитку и обои с мелким рисунком.

4. Четко договоритесь с рабочими о ценах на работы до начала ремонта.

5. Зимой делать ремонт дешевле, чем в теплое время года.

6. До ремонта решите в каких местах вам нужны крючки, розетки и полочки. Заказать их у одной бригады будет дешевле, чем потом отдельно вызывать мастеров.

7. Если в семье есть дети или домашние животные, то стены лучше покрасить. И иметь дома банку краски нужного цвета, чтобы быстро замазать детские рисунки.

8. Оставляйте небольшие кусочки обоев, плитки, паркета в качестве образца. Если придется частично обновлять покрытие (кто-то оставит пятно), то образцы помогут вам найти материал четко соответствующий исходному.

9. Следует обязательно заказывать план ремонта у квартиры у дизайнера или выбрать готовый под вашу планировку. Это поможет избежать внезапных расходов в процессе работ и избежать мелких недосмотров наподобие розетки, заставленной шкафом.

10. Ободрать обои, плитку, паркет и провести другие работы по демонтажу можно своими силами.

11. Линолеум теряет вид очень быстро. В ванной и кухне лучше покрывать пол долговечной плиткой.

12. Рассчитываетесь с рабочими только за выполненные работы. Можно выдать небольшой аванс на еду и проезд.

13. Если стены имеют небольшие неровности, то их можно замаскировать виниловыми обоями.

14. В туалете кафель действительно нужен только на полу. Стены вполне можно покрыть штукатуркой.

15. Шроповерт, дрель, плиткорез и другие инструменты можно взять в аренду.

16. Если планируете сносить или строить в квартире новые стены, то обязательно согласуйте этот вопрос с БТИ.

17. Листы гипсокартона или отделочные панели позволяют не покрывать стены штукатуркой и обоями.

18. Натяжной потолок — отличный способ сэкономить на выравнивании потолка. К тому же, под него можно спрятать провода.

19. Голые бетонные или деревянные стены смотрятся очень стильно.

20. Большое зеркало в ванной поможет сэкономить на плитке.