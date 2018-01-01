Правила ухода за нарощенными волосами

Нарощенные волосы помогут выглядеть красиво и необычно, выделяться в толпе и не задумываться о том, сколько времени займет очередная укладка.

Нарощенные длинные волосы носят звезды эстрады, кинодивы и ведущие телепередач. В этом можно убедиться, перейдя на женский сайт https://for-womans.ru

Правильный мастер сделает волосы красивыми, они не будут выглядеть неестественно и висеть паклей.

Кроме того, не маловажен процесс ухода за нарощенными волосами – соблюдение элементарных правил позволит вашей прическе всегда выглядеть замечательно, а пройдя по этой ссылке, вы узнаете, как правильно крепить волосы, дабы они выглядели натурально.

Правило номер один

Первое правило, которое нужно помнить всегда – после того, как Вы нарастили себе волосы, их нельзя мыть 2-3 дня. Это важный момент!

Секреты правильного мытья волос

Уже в процессе мытья головы помните, что выбранный шампунь необходимо наносить на волосы предельно аккуратно, дабы случайно не спутать их и потом не вырвать. Распределяйте шампунь по волосам очень деликатно, не спешите. После того, как вы смыли шампунь, нанесите бальзам. Смывать оба средства стоит сидя или стоя, не перенося при этом волосы на лоб.

Вытирать волосы нужно также бережно, не нужно растирать волосы, а нужно лишь промакивать их сухим полотенцем.

Если вы любительница сауны, солярия или парилки, запаситесь обязательно специальными шапочками, которые защитят все ваши роскошные локоны. А после парилки не рекомендуется расчесывать волосы, дабы случайно не «вычесать» отдельные нарощенные волосы. Если вам пришлось окунуться в море, то обязательно помойте волосы пресной водой после этого и нанесите специальное средство.

На нарощенные волосы можно время от времени наносить маски. Но только не стоит наносить маски на сами капсулы, так как она может случайно повредить их и стать причиной сползания.