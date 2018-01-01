Катарактальная хирургия получила мощнейший рывок в своем развитии, когда в практику была внедрена методика по мини-инвазивному удалению мутного хрусталика с последующей его заменой на высокотехнологичную ИОЛ. Только операция по замене хрусталика способна вернуть человеку с катарактой ясное зрение – никакие капли или мази, вопреки рекламе, не могут повернуть вспять процессы деструкции хрусталиковых масс. Современная технология лечения катаракты основана на ультразвуковом разжижении плотных тканей и выведении их из глаза через маленький 2-миллиметровый разрез. Ранее для этих целей хирургу приходилось создавать более травматичный доступ, что повышало общие риски операции с увеличением длительности реабилитационного периода. Сегодня все манипуляции занимают 10-15 минут, не требуют наложения швов, а после врачебного осмотра пациент может уходить домой в тот же день.



Возвращение зрения в короткие сроки

Операция по замене хрусталика, проводима по методике факоэмульсификации, проходит в щадящем режиме. Небольшой разрез герметизируется естественным заживлением без рубцевания тканей. Необходимость наложения швов по старым методикам была продиктована длинным разрезом, но сегодня достаточно небольшого прокола, чтобы удалить хрусталик и ввести на его место ИОЛ. Новая линза вводится в свернутом виде, что стало новым прорывом в офтальмохирургии, ведь глазные структуры подвергаются минимальному воздействию. Чем меньше травматичность, тем более безопасным становится вмешательство и ускоряется восстановление. Именно поэтому факоэмульсификация получила заслуженное признание среди докторов и пациентов по всему миру, обеспечивая быстрое возвращение зрения без длительной реабилитации. Относительно строгие ограничения прописываются всего лишь на несколько недель после операции. Уже через пару месяцев пациент может вернуться к привычному роду деятельности, отдыхать, заниматься спортом. Контактные линзы и очки после вмешательства не нужны 85% пациентов.

На заметку. Зрение возвращается в день операции, однако окончательная его нормализация может занять до 6 недель, что связано с необходимостью адаптации зрительного анализатора к новому хрусталику.



Возможности современных ИОЛ

Нормальное функционирование глаза требует наличия в зрительной системе структуры, которая бы преломляла свет и была при этом полностью прозрачной. В обычных условиях эту роль выполняет природный хрусталик. Когда он мутнеет, необходимо его удалить и заменить искусственной интраокулярной линзой. Современные ИОЛ представлены во многих модификациях, различаются по материалу изготовления, предназначению и характеристикам оптической части. Их объединяет одно – это высокотехнологичные изделия с бессрочным сроком службы, полностью совместимые с организмом человека и способные взять на себя функции удаленного хрусталика. Самым простым типом ИОЛ считаются моноблочные, которые чаще всего применяются при неосложненной катаракте. Торические, асферические и мультифокальные ИОЛ устроены более сложно и, соответственно, стоят дороже. Подбор искусственного хрусталика производится бесконтактным путем с учетом индивидуальных анатомических особенностей глазного анализатора, потребностей пациента и его пожеланий относительно будущего зрения. На сегодня только операция факоэмульсификации с имплантацией ИОЛ позволяет избавиться от катаракты и увидеть мир по-новому, без тумана и завесы перед глазами. Миллионы людей по всему миру обрели ясное зрение благодаря данной методике, а постоянное совершенствование выпускаемых интраокулярных линз обеспечивает ему максимальную остроту и четкость.



Особенности реабилитации

Восстановительный период после операции по поводу катаракты продолжается 4-6 недель. Пациент должен соблюдать рекомендации, отраженные в памятке по уходу за глазами.

Правила поведения для успешной реабилитации:

Вовремя закапывать капли, выписанные врачом;

Носить чистую повязку в послеоперационный период;

Оберегать глаза от света с помощью солнцезащитных очков;

Спать на противоположной стороне от прооперированного глаза;

На месяц отказаться от посещения мест общественного купания;

Не наклонять голову при чтении, работе за компьютером;

Максимальный поднимаемый вес не должен превышать 4-5 кг.

Необходимо являться на контрольные приемы к врачу для оценки контроля восстановления. Внимательное отношение к своему здоровью и врачебным рекомендациям позволит в полной мере ощутить всю радость от ясного зрения без риска неожиданных осложнений.

В клинике доктора Трубилина проводятся все виды операций по замене хрусталика, включая сложные сочетанные вмешательства с наличием сопутствующей патологии. Удаленный хрусталик заменяется на оригинальную ИОЛ, подобранную с учетом индивидуального строения глаза. В клинике предлагаются искусственные хрусталики производства Великобритании, США, Израиля. Строгое соблюдение протокола, высокоточная диагностика, применение новейшего оборудования позволяют достигать высочайшего качества работы со стабильным результатом, сохраняющимся долгие годы. Клиника Трубилина – надежный способ решить проблемы со зрением безопасным путем, в чем мы можете убедиться лично!