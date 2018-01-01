Декупаж вазы своими руками

Подарки, различные сувениры и мельчайшие детали внутреннего убранства помещения в стиле декупаж теперь весьма популярны. Самые простые, однако весьма милые безделушки при помощи данной техники также может выполнять самостоятельно. Наша публикация вам расскажет о том, как создать декупаж «греческой» красивой вазы самостоятельно.

Так, в переводе с французского языка такое популярное слово как decoupage означает в буквальном смылсе слова «вырезать». Декупаж изысканной вазы предусматривает ее декорирование вырезанными красивыми бумажными мотивами. Такая техника была изобретена еще в XII веке в Китае. Порой декупаж именуют «салфеточной техникой», ибо наиболее часто для украшения предметов в данном стиле применяют специализированные 3-слойные салфетки.

Материалы и инструменты, которые нам понадобятся

— Ваза

— Грунтующий состав

— Небольшая наждачная бумага (шкурка)

— Салфетка в древнегреческом стиле для декупажа декоративной вазы. Она должна быть не чрезмерно весьма темной с тем, чтобы рисунок был точно очень заметен на красивой вазе.

— Клеевой состав ПВА

— Кисть малярная для клеевого состава

— Краска акриловая, которую можно найти и выбрать по указанной ссылке. В наличии огромный ассортимент по весьма доступным ценам.

— Лакировочный состав (яхтенный либо палубный)

Итак, делаем декупаж небольшой вазы

1. Обезжирим колбу — такое основа для будущей «греческой» декоративной вазы.

2. Покроем колбу грунтовкой, после полного высыхания обработаем шкуркой.

3. Выберем салфетку для «греческой» изысканной вазы.Ведь бока колбы круглые, наклеивать придется небольшими кусками. Приложим кусок к колбе, вверху нанесем клеевой состав ПВА.

4. После полного высыхания снова обработаем колбу шкуркой.

5. Если же салфетка где-то порвалась, дорисовываем узор красками на основе акрила.

6. Покроем изделие лакировочным составом, дадим высохнуть.

Небольшая вазочка в древнегреческом стиле завершена. Такой очень милый сувенир сможет стать превосходным подарком на какой угодно праздник, поскольку теперь подарки, сувениры, которые сделаны самостоятельно, на пике популярности.