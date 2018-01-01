Как выбрать увлажнитель воздуха?

Увлажнители воздуха – это особые приборы, основное назначение которых – это правильное поддержание оптимального значения необходимой влажности в доме или же квартире. Влажность – это уровень насыщения воздуха в помещении влагой при наличии оптимального температурного режима.

Стоит отметить, для человека наиболее комфортными являются условия, где уровень влажности составляет 60-75 процентов – это летний сезон. В зимний период – 55-70 процентов. В нашей стране в домах и квартирах в большинстве случаев влажность не превышается 40 процентов, что в свою очередь плохо влияет на здоровье человека.

Особенности увлажнителей воздуха

Обычно, все современные увлажнители воздуха предназначены для работы в условиях замкнутости помещений, к примеру, комнаты. Данные устройства не требуют проведения специальной процедуры монтажа и постоянного обслуживания, включая специальную подготовку перед началом работ. Для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу устройства, надо залить в бачок воду и просто включить данное устройство в розетку.

Увлажнители воздуха являются уникальными приборами, которые могут решить вопрос оптимально комфортных условий нахождения в квартире. Если в помещении будет недостаточно оптимальный уровень воздуха, возникнет множество проблем:

Повышается утомляемость. На самочувствие и внешний вид также влияет уровень влажности в квартире. Бороться с сухостью можно при помощи увлажнителя. Выбирая увлажнитель воздуха, обращайте внимание на количество шума, которое производит прибор. Особенно если речь идет о спальне.

В организме происходит пересыхание слизистых оболочек, а это в обязательном порядке приведет к повышению и риску возникновения заболеваний

В комнатах, где присутствует сухой воздух, очень плохо произрастают растения, мебель может сохнуть

Когда человек находится в помещении, где присутствует сухой воздух, его кожа начинает стареть в скором времени

Особенности выбора увлажнителей

Прежде чем купить такое устройство, как увлажнитель, надо знать 3 критерия:

Объем помещения, где будет установлен увлажнитель. Его рассчитать очень просто – площадь комнаты умножается на высоту потолка.

Качество воды, которую заливают в увлажнитель. Стоит отметить, что от данного параметра будет зависеть качество выполнения работ, включая продолжительность срока службы данного устройства.

Условия, в которых будет использоваться увлажнитель.

Таким образом, можно без проблем выбрать подходящую модель увлажнителя, которая больше всего подходит для вашего помещения.