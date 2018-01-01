Как выбрать качественную женскую сумку

Где купить среднюю женскую сумку

Сумка — не только модный аксессуар. Это неотъемлемая часть образа современной женщины. Большие, маленькие, с ручками разной длины, выполненные в разных стилях, формах и цветовых решениях — они делают облик более цельным и завершённым. Купить среднюю женскую сумку можно по ссылке: https://bellion.ru/zhenskie-sumki/sumki-srednie.

Как выбрать качественную вещь, чтобы покупка вас не разочаровала? Рассмотрим основные критерии отбора, которые помогут вам в правильном выборе.

Какая сумка подходит деловой женщине

а) жесткий портфель, как правило, не очень большой, куда свободно поместятся папки с деловой документацией, еженедельник, калькулятор, а также — ручки, карандаши и другие мелочи;

б) объёмная сумка на длинной ручке, с большим количеством карманов, а также с обязательным отделением для деловых бумаг — такая сгодится на все случаи жизни;

в) жёсткая, элегантная, геометрической формы на длинных ручках.

Чем отличается кожзаменитель от натуральной кожи?

Кожзаменители, созданные по новейшим технологиям, становится всё труднее отличить внешне от натуральной кожи. В такой заменитель входит кожаная крошка, которая придаёт ему натуральный аромат, и бывает трудно определить происхождение сырья по запаху.

Не спешите покупать то, что вам приглянулось, а получше рассмотрите аксессуар. Если материал натуральный, то на изделии обязательно должны быть эмблема или бирка из кожи, которая повторяет своими очертаниями кусок снятой шкуры животного, из которого вырезали выкройки для данного аксессуара. Если сумочка фирменная, то все срезы на ней должны быть аккуратно спрятаны внутрь. И всё же найдите с изнанки открытый срез. Если увидите торчащие нитки или тканевую основу — значит, кожа искусственная.

И последнее: натуральное изделие и настоящий бренд не могут быть дешёвым. Также, как и часы Casio. Например, совсем небольшой шедевр от Гуччи стоит около пары тысяч долларов.

Выбор качественной сумки

Рассмотрите изделие, особенно его строчки. Если они аккуратны и выполнены с помощью прочных нитей, это гарантирует покупке выносливость в эксплуатации. Выбирайте сумочку с подкладкой из капрона или нейлона — лёгкой и крепкой синтетической ткани. Из натуральных тканей подойдёт шёлк — самый надёжный для подклада. Стоит обратить внимание на фурнитуру. Застёжки, крепления ручек — всё это должно быть металлическим. Покрытие металлической фурнитуры должно быть равномерным, иначе можно говорить об изделии плохого качества. На качественных образцах не может быть слишком много «золотой» фурнитуры. Солидная фирма не «грузит» изделия подобными вещами. Отличный выбор женских сумок найдете в интернет магазине bellion.ru по указанной ссылке.

Уход за натуральной кожей

Сначала необходимо очистить аксессуар от пыли влажной тряпкой. После нанесите любой бесцветный крем — можно воспользоваться кремом для лица. Ещё лучше применить специальный цветной крем, который совпадает с цветом изделия. Через полчаса, когда крем впитается, протрите поверхность сухой мягкой тряпочкой. Если сумка сделана из замши, периодически протирайте её кусочком ластика. Залоснившиеся места протрите смесью из соды и тёплого молока (чайная ложка соды на стакан). Если примялись сгибы на замшевом изделии, потрите их мелкой (нулевой) наждачной бумагой. Ещё один способ — вещь можно помыть в тёплом мыльном растворе. При этом нельзя её тереть и выкручивать. Коричневую сумку можно почистить щёткой, которую смачиваем в кофейной гуще. После высыхания нужно опять почистить, но уже сухой щёткой.

По материалам сайта bellion.ru.