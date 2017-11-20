Как выбрать духи: не дай себя обмануть!

Духи относятся к такому виду товара, который легко разбавить и поэтому многие решили, что только в брендовых магазинах можно купить качественный парфюм.

Но увы! Это не соответствует истине. Даже в брендовых магазинах духи могут быть разбавленными. А качественные можно купить и на лотке у метро. Так что здесь должен быть какой-нибудь другой метод при выборе духов.

Проверяйте штрих-код!

Почему штрих-код? Потому что упаковка – это первое, что не поддается качественной подделке. Упаковка должна быть аккуратно склеена. Полиэтиленовое покрытие не нарушено. Следует отметить, что оригинальная продукция имеет машинную упаковку и поэтому она должна быть безупречной. Полиэтилен склеен аккуратно и имеет что-то в виде клейма с одной стороны. Однако такая упаковка не является показателем. Некоторые парфюмерные бренды не имеют ее.

Текст на оригинальной упаковке выполнен аккуратно, а краска не размазана. При этом текст как бы выдавливается на картоне.

На коробке должна содержаться информация о составе духов на языке производителя. Кроме того, должна быть информация о том, что это за парфюм: туалетная вода, духи или туалетные духи, что соответствует eau de toilette, parfum, parfum de toilette.

Далее следует обратить внимание на объем духов. Обычно они отмечаются fl.oz, означает унция. Для примера, 1 миллиграмм равен 1 fl.oz.

И последнее внимание на упаковку – наличие штрих кода. Если его нет, то это точно подделка. Также на коробке должны быть выдавлены цифры, которые обозначают серию производства и время выпуска. Но если Вы не умеете разбираться в этих цифрах, то обратите внимание на стикер на русском языке. Обычно вся импортированная продукция имеет такие стикеры. Кстати, качественные и духи можно найти по ссылке: http://aromateque.com.ua/brands/products/creed.

Есть еще один метод определить, оригинальный ли это товар. На внутренней стороне упаковки есть специальный знак производителя, который виден только при ультрафиолетовым освещением.

Конечно, это нельзя проверить при покупке, так как нарушится целостность упаковки, но следует знать о таком отличии товара.Но после покупки можете проделать эту операцию!

Однако все тщательны проверки упаковки будут бесполезны, если упаковка была куплена. Следует отметить, что покупка упаковки вполне реальное дело в настоящее время. Также есть такой момент, как воровство упаковки. И упаковка полиэтиленом, и коробка могут выглядеть отлично, но внутри будут духи местного разлива. Вот так горько можно ошибиться при покупке духов.

Далее следует рассмотреть флакон, если есть такая возможность. Брендовые духи имеют флаконы под стать. Не оригинальная упаковка некачественна, а надписи на ней написаны неразборчиво, поэтому таким образом отличить подделку еще легче.

И последний способ проверки подлинности – это проверить аромат духов. Обычно аромат должен содержать три основные ноты. Первая, верхняя нота, сердечная и базовая. Только нанесенные духи дают только первые две ноты сначала, а потом уже проявляется последняя базовая. Базовая нота проявляется через 20-30 минут и напоминает о себе ненавязчиво, в виде шлейфа.

Если через полчаса после нанесения духи все еще пахнут, то значит, они относятся к оригиналу. Но проверить большинство духов невозможно, потому что они производятся в флаконах не менее 25 миллиграмм и не имеют пробников. Брендовые пробники по сути не производятся, либо сильно отличаются от того, что во флаконе. Исключением, пожалуй, могут быть Salvador Dali и Morgan.

Помните и о таком нюансе: любимый аромат может пахнуть на коже по другому, если Вы сменили диету и перешли на калорийную жирную пищу, начали курить или принимаете курс лечения.