29 Ноя

12 простых предметов , которые помогут вам экономить деньги каждый день

1. Дозатор для жидкостей

 

Производителям шампуней и гелей для душа выгодно, чтобы люди за раз использовали как можно больше средства. Из обычного флакона всегда выливается в несколько раз больше, чем это необходимо для того чтобы помыть голову или тело.

Экономнее перелить содержимое флакона в специальный дозатор, а потом разрезать сам флакон и собрать остатки средства.

2. Устройство для выдавливания пасты из тюбика

 

Эта простая вещь легко найдется в хозяйственном отделе любого гипермаркета. С ней ни грамма пасты не пропадет зря.

3. Кисти для макияжа

 

Любое косметическое средство будет расходоваться в полтора-два раза медленнее, если наносить его кистью.

4. Насадка на кран для экономии воды

 

С ней вода будет литься из крана только в тот момент приближения рук.

5. Регулятор температуры для батареи

 

Это простая в установке и недорогая вещь поможет сэкономить на отоплении.

6. Паровой очиститель

 

Поможет реже отдавать в химчистку верхнюю одежду и накидки на мебель.

7. Ирригатор

 

Тщательный уход за полостью рта защитит ваши зубы от разрушения и поможет реже бывать у стоматологов.

8. Плотная сумка для покупок

 

Окупится через 3-4 похода в супермаркет. И продукты носить в ней гораздо удобнее, чем в полиэтиленовых пакетах.

9. Резиновые перчатки

 

В них следует выполнять всю домашнюю работу. Это поможет сберечь маникюр и в будущем сэкономить на омолаживающих процедурах для рук.

10. Спрей для отпугивания котов

 

Поможет защитить мебель и шторы от повреждений когтями животных.

11. Мини-пылесос

 

Если регулярно обрабатывать им технику, то она прослужит дольше.

12. Аккумуляторные батарейки

 

С ними вы не только сэкономите деньги, но и внесете небольшой вклад в сохранение окружающей среды.

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