12 простых предметов , которые помогут вам экономить деньги каждый день

1. Дозатор для жидкостей
Производителям шампуней и гелей для душа выгодно, чтобы люди за раз использовали как можно больше средства. Из обычного флакона всегда выливается в несколько раз больше, чем это необходимо для того чтобы помыть голову или тело.
Экономнее перелить содержимое флакона в специальный дозатор, а потом разрезать сам флакон и собрать остатки средства.
2. Устройство для выдавливания пасты из тюбика
Эта простая вещь легко найдется в хозяйственном отделе любого гипермаркета. С ней ни грамма пасты не пропадет зря.
3. Кисти для макияжа
Любое косметическое средство будет расходоваться в полтора-два раза медленнее, если наносить его кистью.
4. Насадка на кран для экономии воды
С ней вода будет литься из крана только в тот момент приближения рук.
5. Регулятор температуры для батареи
Это простая в установке и недорогая вещь поможет сэкономить на отоплении.
6. Паровой очиститель
Поможет реже отдавать в химчистку верхнюю одежду и накидки на мебель.
7. Ирригатор
Тщательный уход за полостью рта защитит ваши зубы от разрушения и поможет реже бывать у стоматологов.
8. Плотная сумка для покупок
Окупится через 3-4 похода в супермаркет. И продукты носить в ней гораздо удобнее, чем в полиэтиленовых пакетах.
9. Резиновые перчатки
В них следует выполнять всю домашнюю работу. Это поможет сберечь маникюр и в будущем сэкономить на омолаживающих процедурах для рук.
10. Спрей для отпугивания котов
Поможет защитить мебель и шторы от повреждений когтями животных.
11. Мини-пылесос
Если регулярно обрабатывать им технику, то она прослужит дольше.
12. Аккумуляторные батарейки
С ними вы не только сэкономите деньги, но и внесете небольшой вклад в сохранение окружающей среды.