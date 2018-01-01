12 правил пластической хирургии при увеличении груди

Увеличение груди и установка имплантов – важные советы

Пластическая и эстетическая хирургия по востребованности и популярности приближается к косметологии. В Москве работает уже более ста клиник, предлагающих весьма широкий комплекс услуг – от исправления формы носа до увеличения груди с помощью новейших имплантов. Сложно ли увеличить грудь? Отнюдь. Увеличение груди – одна из самых распространенных операций, их выполняют практически в каждой клинике пластической хирургии Достаточно просто позвонить, записаться на предварительную консультацию к специалисту, и уже через пару дней вы сможете кардинально преобразить свою внешность.

Заманчиво? Увы, в любой приятности обычно скрываются негативные моменты и подводные камни, о которых далеко не все подозревают. Далеко не всегда ожидания пациенток оправдываются, изменения во внешности приносят радость и удовлетворение, позитивно сказываются не только на настроении и жизнеощущении, но и на здоровье. Для того, чтобы Вы могли представить себе реальную картину и принять осознанное решение как об операции, так и о Выборе клиники и хирурга, наши специалисты сформулировали для Вас “памятку” из несколько важных советов, соблюдение которых позволит Вам не разочароваться в результатах операции. Таких правил получилось двенадцать или дюжина, поэтому мы и назвали эту статью – “золотая дюжина”.

Правило первое:

Помните, что грудь в течение жизни претерпевает серьезные изменения, – так распорядилась природа. И даже, если после операции увеличения груди Вы довольны и удовлетворены результатом, через несколько лет вид и новой груди изменится не в лучшую сторону. Опытный хирург предвидит возможные временные изменения, обязательно предупредит Вас об этом, минимизирует и сделает все, чтобы грудь и спустя годы сохранила привлекательную форму

Правило второе:

Выбирая своего хирурга, обратите внимание не только на его стаж и опыт. В пластической хирургии идет активное развитие технологий, совершенствование методик, появляются новые, более качественные импланты, ваш хирург должен быть в курсе этих изменений, постоянно совершенствовать свои знания и подготовку, участвовать в мастер-классах, симпозиумах и конференциях. Стены в кабинетах таких хирургов обычно завешаны многочисленными дипломами и сертификатами, подтверждающими совершенствование его квалификации. Если Вы увидите и дипломы лауреата различных конкурсов, – можете быть уверены, Вы попали к настоящему мастеру своего дела. Увы, и в российском законодательстве, и в законодательстве многих зарубежных стран до сих пор остаются лазейки, позволяющие недобросовестным и малоквалифицированным людям, не имея соответствующей подготовки, оказывать услуги в области пластической и эстетической хирургии. Немало случаев, когда за ответственную операцию по увеличению грудных желез берутся люди, имеющие в лучшем случае диплом об образовании в области общей хирургии, гинекологии, а то и вообще без медицинского образования. Это может привести и часто приводит к серьезной трагедии.

Правило третье:

Вы должны быть подробно и детально проинформированы обо всех аспектах операции и ее возможных последствиях. На хирурге лежит прямая обязанность не только правильно подобрать импланты и качественно Выполнить операцию. До того как пациент попадет в операционную, хирург должен просто и доходчиво объяснить – как будет проходить операция и что ждет пациента после нее. Если Вам что-то непонятно, хирург в ходе консультации использует незнакомые Вам медицинские термины, не стесняйтесь переспросить и попросить объяснить это языком, понятным человеку далекому от хирургии и не имеющему медицинского образования. Если хирург говорит только о преимуществах, которые ждут Вас после операции, это должно Вас насторожить. В первую очередь он должен разъяснить Вам все возможные негативные последствия, даже если риск их минимален. Подписываю договор с клиникой и другие документы, необходимо внимательно их прочитать, в том числе, а лучше особенно внимательно и те сноски и дополнения, которые напечатаны мелким шрифтом. Дьявол, как известно, кроется в деталях, а их обычно не афишируют. Если Вы поделились с хирургом своими сомнениями, а он уговаривает Вас на операцию – поблагодарите и идите к другому хирургу.

Правило четвертое:

Не стремитесь максимально увеличить грудные железы. Слишком большие имплантаты не только смотрятся неестественно, но и могут представлять угрозу вашему здоровью. Женская грудь имеет довольно сложное строение, ее кожа легко растягивается независимо от размера молочной железы. Если грудь дряблая, возможно, одновременно с установкой имплантов придется произвести подтяжку. В случаях, когда кожа молочной железы слишком тонка, при установке имплантов существует угроза разрыва тканей. Подбирая оптимальный для Вас размер имплантов, хирург должен хорошо представлять толщину внутренних тканей и их способность Выдержать повышенную нагрузку. При слишком тонкой коже Вам скорее всего рекомендуется устанавливать имплант под мышцу, в этом случае он будет менее заметен.

Правило пятое:

Существует несколько способов установки имплантов. Вы можете Высказать хирургу свои пожелания, но последнее слово в Выборе оптимального способа, а главное ответственность за этот Выбор лежит на хирурге. Многие из них предпочитаю размещать имплант под большую грудную мышцу – это современная тенденция и такой способ предпочтителен в плане гарантии от возможных смещений импланта. Другие способы установки имеют целый ряд подобных эффектов, а некоторые

просто опасны для здоровья.

Правило шестое:

Выбор импланта – совместное решение пациента и хирурга. Производством имплантов занимается больше десятка фирм. Как правило, они проходят строгую проверку на качество, некоторые фирмы дают на свою продукцию пожизненную гарантию и их импланты номерные. В качестве наполнителя в современных имплантах используется когезивный гель, он безопасен для организма и не содержит никаких вредных для здоровья компонентов. Шероховатая поверхность качественных имплантов существенно снижает риск развития капсулярной контрактуры, они хорошо фиксируются тканями организма. Если хирург предлагает импланты производителя лишь недавно Вышедшего или дешевые китайские аналоги – идите в другую клинику к другому хирургу. Если Вам предлагают импланты французской фирмы PIP – обращайтесь в правоохранительные органы, эти импланты запрещены к применению, хотя и кое-где остались на складах. Российскими клиниками они сейчас закупались в достаточно больших

Правило седьмое:

Вам следует знать, что форма вашей новой груди груди может отличаться от формы импланта. И даже компьютерное 3D моделирование не может предсказать точный результат операции. Шарообразные импланты не сделают грудь круглой, а анатомические не всегда способны придать груди абсолютно естественную форму. От качественного подбора импланта во многом зависит успех операции и ее результат. Насколько это удается хирургу Вы сможете определить, просмотрев его портфолио с результатами предыдущих операций.

Правило восьмое:

какой доступ Выбрать для установки имплантов, Вы решаете сами после консультации с хирургом. Бывает, что хирург не владеет всеми способами доступа и предпочитает один-два наиболее простых. Если они Вас устроят – проблемы нет. Чаще всего имплант устанавливается через разрез под грудью, шов в этом случае скрывается в субмаммарной складке, такой шов довольно быстро и легко заживает и мало заметен. Да и для хирурга он наиболее простой. Сейчас стал довольно популярен доступ через разрез по ареоле соска. Учтите, что он более болезненный и не каждый хирург хорошо владеет этим доступом, имплант через него устанавливать сложнее. Вам могут предложить установку импланта через разрез в подмышечной впадине, он имеет и преимущества и недостатки. Главное преимущество – на груди не остается никаких следов операции, недостатки – сложность и необходимость использования эндоскопического оборудования. Доступ через разрез в области пупка пока не получил широкого распространения и практически не применяется в российских клиниках, хотя его активно пропагандируют и продвигают в США. При этом доступе используются специальные жидкостные импланты, заполняемые физиологическим раствором. Их размер можно корректировать и после операции, но это, пожалуй, единственное достоинство этих имплантов, недостатков же значительно больше.

Правило девятое:

Не стоит судить о результате операции по первым дням, в этот период сложно получить о нем полное представление – в первые дни после хирургического вмешательства грудь опухает, сильно увеличивается в размерах – это результат послеоперационного отека, это вполне нормально и не стоит пугаться. Ношение специального компрессионного белья и прием лекарственных препаратов поможет быстрее устранить эти неприятные последствия. При доступе в районе подмышечных впадин болезные ощущения могут сохраняться несколько дольше обычных при субмаммарном доступе двух-трех дней. При подмышечном доступе имплант сначала занимает более высокое положение, а в течение последующих пары недель, при ношения компрессионного белья белья, принимает правильное положение. швы первое время могут огорчать Вас Вас краснотой и отечностью, но через полгода они станут практически незаметными, просто наберитесь терпения.

Правило десятое:

К сожалению, никто не может дать Вам гарантию от возможных осложнений и ошибок хирурга. Но Вы должны иметь четкое представление, о грани между ответственностью хирурга за неудачную или некачественную операцию и вашей собственной ответственностью в случае игнорирования его рекомендаций и несоблюдении послеоперационного режима. Если сразу после операции в области импланта происходит кровотечение, его остановят и устранят последствия. Это ответственность клиники и хирурга. Но существует целый ряд осложнений, которые могут проявиться далеко не сразу. При некоторых из них требуется удаление имплантов, повторная установка возможна лишь спустя несколько месяцев. В договоре, который Вы подписываете перед операцией должно быть четко прописано, в каких случаях и за чей счет будет проведена повторная операция. Не лишним будет поинтересоваться о том, несет ли ответственность хирург за возможное развитие капсулярной контрактуры. При использовании современных имплантов это осложнение стало встречаться существенно реже, но полностью от него никто не гарантирован.

Правило одиннадцатое:

С течением времени импланты не теряют свои свойства, а вот результаты операции меняются. На современные импланты дается пожизненная гарантия. Их наполнители не усыхают и не просачиваются сквозь оболочку, они сохраняют способность и при сильном сдавливании возвращать груди прежнюю форму, оболочка также не теряет со временем своей прочности. А вот молочная железа с годами меняет и свои свойства и форму. Вам следует быть готовой к тому, что через некоторое время может понадобиться коррекция формы, а может быть и размера груди. А может и не понадобиться – это во многом зависит от индивидуальных

особенностей организма, здоровья и свойств кожи конкретного пациента.

Правило двенадцатое:

решение об операции Вы принимаете самостоятельно. Никто не должен подталкивать Вас к этому серьезному шагу , особенно хирург. Это должно быть вашим осознанным и хорошо продуманным решением. И только вашим. Никакое давление в этом, касающимся только вашего здоровья вопросе, недопустимо. И только при осознанном решении операция будет успешной, а ее результат будет радовать Вас и добавит уверенности в своей красоте.